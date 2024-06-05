"Сахалинэнерго" сменило гендиректора, прежний руководитель возглавил ДГК

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу "РусГидро") решил прекратить полномочия генерального директора энергокомпании и назначить нового руководителя, сообщается в документах компании.

Трудовой договор с генеральным директором ПАО "Сахалинэнерго" Сергеем Иртовым прекращен 31 мая 2024 года по соглашению сторон. Компанию он возглавлял с 26 сентября 2022 года.

Новым гендиректором на срок с 1 июня по 30 августа 2024 года назначен первый заместитель гендиректора "Сахалинэнерго", главный инженер Павел Яковлев. Согласно документам, с ним заключено "дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе на должность генерального директора".

В пресс-службе энергокомпании "Интерфаксу" пояснили уход Иртова назначением его генеральным директором АО "Дальневосточная генерирующая компания".

ПАО "Сахалинэнерго" осуществляет эксплуатацию двух крупнейших электрических станций Сахалинской области - Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также электрических и тепловых сетей, является основным энергоснабжающим предприятием региона. Осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований региона, а также теплоснабжение Южно-Сахалинска.