"Дочки" РусГидро проведут допэмиссии в пользу материнской компании для погашения долгов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" одобрил увеличение доли компании в уставных капиталах подконтрольных ей АО "РАО ЭС Востока", ПАО "Якутскэнерго", АО "Чукотэнерго", ПАО "Сахалинэнерго" и ПАО "Камчатскэнерго".

Названные компании проводят допэмиссию с целью прекращения обязательств перед "РусГидро", сообщает холдинг.

В раскрытии "РусГидро" указаны параметры по двум из пяти перечисленных компаний.

В частности, представителям "РусГидро" в органах управления "Чукотэнерго" поручено на собрании акционеров голосовать за увеличение уставного капитала компании на 964,6 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения по закрытой подписке в пользу "РусГидро" также составляет 1 рубот за акцию. Таким образом, общая сумма допэмиссии может составить 964,5 млн рублей. Форма оплаты - денежными средствами и/или путем зачета денежных требований к "Чукотэнерго".

Как говорилось в отчете "Чукотэнерго" по РСБУ за 2022 года, кредиты и займы компании составляют 7,9 млрд руб.

На аналогичных условиях предлагается одобрить допэмиссию 17 млрд акций "РАО ЭС Востока" номинальной стоимостью 0,5 руб. за акцию (совпадает с ценой размещения). Следовательно, сумма допэмисии - 8,5 млрд рублей.

Кредиты и займы "РАО ЭС Востока" на конец 2022 года оценивались также в 8,5 млрд рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

"РусГидро" принадлежит 99,11% в капитале "Чукотэнерго" и 86,97% - в "РАО ЭС Востока".

По другим трем компаниям информации об объемах допэмиссий в раскрытии нет. "РусГидро" контролирует их не напрямую, а через "РАО ЭС Востока".

Из отчетов этих компаний по МСФО за 2022 г. следует, что долги "Якутскэнерго" составляют 33 млрд рублей, из них 14,8 млрд рублей приходятся на "РусГидро", "Сахалинэнерго" - соответственно 5,6 млрд рублей и 2,7 млрд рублей, "Камчатскэнерго" - 13,5 млрд рублей и 5,9 млрд рублей.

Тема финансового состояния дальневосточных "дочек" "РусГидро" обсуждается ежегодно. В регионе отсутствуют рыночные механизмы энергорынка. Вследствие этого компании стабильно страдают из-за разницы между расходами на топливо (уголь) и тарифной выручкой от продажи электроэнергии.

В конце 2022 года "РусГидро" выделила 93 млрд рублей еще одной дальневосточной "дочке" - "ДГК" - для оптимизации структуры долга. В кулуарах ВЭФ-2022 член правления "РусГидро" Роман Бердников намекал, что финансовое положение, в частности "ДГК", может отразиться на дивидендах "РусГидро". "Мне кажется, сейчас самый оптимальный вариант, инструмент получения госфинансирования - возможно, наши дивиденды. Конечно, не всем это будет нравиться", - говорил тогда Бердников.

Но в апреле 2023 года в ходе общения с журналистами гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин отметил, что компания не ожидает каких-то существенных изменений в дивидендной политике по сравнению с предыдущими периодами, однако окончательное решение будет принято после получения директивы правительства.