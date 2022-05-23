"РусГидро" вернула в работу энергоблок №1 Сахалинской ГРЭС-2 после апрельского пожара

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 после тестов и испытаний запущен в работу, сообщило в понедельник ПАО "РусГидро".

Продолжаются восстановительные работы на блоке №2, на котором 30 апреля вследствие повреждения системы маслопровода произошло возгорание. Его пуск планируется осуществить к началу осенне-зимнего максимума нагрузок, говорится в сообщении.

Электроснабжение потребителей региона осуществляется в полном объеме. Дефицита мощности в сахалинской энергосистеме нет, отметили в "РусГидро".

Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" (входит в "РусГидро") мощностью 120 МВт.

Днем 30 апреля на электростанции произошло возгорание в турбинном отделении, которое было ликвидировано в тот же день. "Сахалинэнерго" сообщало, что пожар произошел из-за возгорания масла вследствие обрыва напорного маслопровода.

После ликвидации пожара была подана электроэнергия для обеспечения собственных нужд Сахалинской ГРЭС-2. Нагрузку по энергоснабжению Сахалина на себя взяли Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Ногликская газотурбинная станция.