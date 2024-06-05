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Индекс PMI сферы услуг России в мае опустился до 49,8 пункта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В мае 2024 года индекс PMI сферы услуг России составил 49,8 пункта, опустившись с апрельского значения 50,5 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на возобновившееся сокращение выпуска в секторе после 15-месячной последовательности расширения.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в мае составил 51,4 пункта по сравнению с 51,9 пункта в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Давление на покупательскую способность клиентов и более сдержанные условия спроса оказали влияние на возможность расширения новых заказов: их число практически не изменилось с апреля.

Затраты компаний тем временем росли более быстрыми темпами в мае. Инфляция издержек росла второй месяц подряд, приближаясь к самой высокой отметке с января. Компании отмечали более высокие затраты на транспортировку, возросшие цены поставщиков, а также повышения заработных плат сотрудников. И все же, говорится в отчете, майские темпы инфляции издержек был ниже долгосрочного тренда и значительно ниже, чем в среднем за период с 2021 по 2023 год.

Возросшее бремя издержек заставляло фирмы повышать отпускные цены самыми быстрыми за три месяца темпами, фирмы старались переносить затраты на клиентов.

Несмотря на замедлившийся спрос, компании продолжали нанимать работников в мае. Темпы создания рабочих мест снизились до самого низкого уровня за три месяца, но оставались выше среднего по серии.

На фоне низкой загруженности мощностей компаниям удалось сократить объемы незавершенных заказов: они снижались второй месяц подряд.

Ожидания участников опроса относительно перспектив отрасли на ближайшие 12 месяцев улучшились. Поставщики услуг выражали надежду на усиление спроса и приобретение новых клиентов. Степень оптимизма оказалась самой высокой за три месяца.

PMI S&P Global
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