Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле снизился до 50,5 пункта

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2024 года составил 50,5 пункта, снизившись с мартовского значения 51,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый медленный рост деловой активности в секторе за текущую 15-месячную последовательность роста.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле составил 51,9 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Число новых заказов продолжило увеличиваться в апреле, хотя и более медленными темпами. Компании отмечали приток новых клиентов и зарубежных заказов. Однако темпы роста новых заказов стали самыми слабыми с февраля 2023 года.

Издержки компаний сектора выросли лишь незначительно в прошлом месяце: темпы их роста стали вторыми самыми медленными с июля 2020 года. Респонденты указывали на возросшие затраты на поставщиков и рекламу, а также повысившиеся заработные платы как факторы роста инфляции издержек.

На фоне относительно сдержанного ценового давления и более медленного роста новых заказов компании снизили темпы повышения отпускных цен. Хотя компании обычно стремятся переложить бОльшие затраты на потребителей, в апреле темпы инфляции отпускных цен оказались самыми медленными с начала 2021 года.

Несмотря на более мягкий рост новых работ, поставщики услуг продолжали нанимать сотрудников в начале второго квартала. Объемы незавершенных заказов с учетом увеличения численности персонала сократились впервые за девять месяцев: темпы их сокращения были самыми резкими с января 2023 года.

Компании в целом оставались позитивны в отношении деловых перспектив сектора, хотя степень оптимизма упала до девятимесячного минимума.