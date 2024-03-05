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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале заметно снизился до 51,1 пункта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2024 года составил 51,1 пункта, заметно опустившись с январского значения 55,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый слабый подъем производительности сектора в текущей 13-месячной последовательности роста.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 52,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня – на ее снижение.

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S&P Global РФ
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