Apollo инвестирует $11 млрд в предприятие Intel в Ирландии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Apollo Global Management инвестирует $11 млрд в предприятие Intel Corp. по выпуску чипов в Ирландии, сообщила lntel. Apollo получит 49% в этом проекте, а Intel сохранит за собой 51%-ную долю.

К настоящему времени Intel уже инвестировала $18,4 млрд в ирландское предприятие, и сделка с Apollo позволит ей перенаправить средства в другие части бизнеса.

"Сделка дает нам дополнительную гибкость для реализации нашей стратегии инвестиций в создание устойчивой цепочки поставок полупроводниковых компонентов", - говорится в пресс-релизе.

Строительство предприятия в Ирландии практически завершено, оно начало выпуск процессоров в сентябре 2023 года.

По условиям соглашения между партнерами, завод будет производить чипы Intel, а также предоставлять свои мощности для других производителей процессоров.

С начала 2024 года капитализация Intel снизилась на 40%.