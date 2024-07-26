Apollo купит Everi и игорно-цифровой сегмент IGT с оценкой в $6,3 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Фонды аффилированных с Apollo Global Management структур через новую холдинговую компанию купят американского поставщика технологических решений для казино Everi Holdings и игорно-цифровой сегмент британской International Game Technology (IGT) при общей оценке на уровне $6,3 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Закрытие сделки ожидается до конца третьего квартала 2025 года. После него IGT будет работать только в сегменте лотерей, изменит название и тикер, а Everi проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Everi и игорно-цифровой сегмент IGT станут частными компаниями, которые будут входить в одно объединенное предприятие. Итальянская De Agostini S.p.A., мажоритарный акционер IGT, после закрытия сделки купит миноритарную долю в нем.

Акционеры Everi получат за каждую бумагу денежные средства в размере $14,25, что на 56% выше их котировок на закрытие рынка в четверг.

IGT выручит за свой сегмент денежные средства в размере $4,05 млрд, значительную часть которых планируется направить на погашение долга и выплаты акционерам.

В феврале IGT договорилась о выделении и объединении игорно-цифрового сегмента с Everi. Эти соглашения расторгнуты.

Акции Everi в начале торгов в Нью-Йорке в пятницу взлетели в цене на 42%, до $12,98 за штуку. Бумаги IGT дорожают там же на 14,5%.