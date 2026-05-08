TSMC и Sony создадут в Японии СП для производства передовых сенсоров изображения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и "дочка" Sony Group объявили о намерении создать СП в Японии для разработки и производства сенсоров изображения следующего поколения.

TSMC и Sony Semiconductor Solutions Corp. подписали договор о намерениях, в соответствии с которым Sony станет мажоритарным и контролирующим акционером СП, сообщает TSMC.

СП будет производить сенсоры на производственных линиях Sony в недавно построенном предприятии в городе Коси (префектура Кумамото).

"Партнерство позволит объединить возможности Sony в области разработки сенсоров с экспертизой TSMC в сфере производственных процессов и технологий", - говорится в сообщении.

Компании обсуждают потенциальные инвестиции в СП. При этом вложения планируется осуществлять поэтапно в зависимости от рыночного спроса и при условии поддержки со стороны японского правительства.

СП будет изучать возможности для использования его решений в ИИ-системах в реальном мире, в том числе в автомобильной промышленности и робототехнике, отмечается в сообщении.