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Акционеры SFI утвердили финальные дивиденды за 2023 год в 20,6 рубля на акцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на годовом собрании утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в размере 20,6 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплаты финальных дивидендов будет направлено 2,3 млрд рублей.

По результатам девяти месяцев 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию. Таким образом, выплаты за весь 2023 год составят 6,7 млрд рублей, или 60,02 рубля на акцию. Это составляет 98,7% от чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год (6,79 млрд рублей).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня.

Акционеры холдинга также избрали совет директоров в количестве девяти директоров.

Акционерный капитал SFI состоит из 111 637 791 обыкновенной именной акции.

В июле 2024 года запланировано реорганизовать ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 штуки), а также принять решение о погашении 61 400 786 из этих акций (55% уставного капитала). Такое предложение акционеры SFI одобрили в апреле.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,9% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК. SFI также владеет 9,8% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

SFI Сафмар финансовые инвестиции Европлан ЭсЭфАй Трейдинг М.Видео Русснефть
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