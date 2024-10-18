Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 113,8 руб. на акцию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн рублей

Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 19 ноября.

Положением о дивидендной политике SFI, утвержденным в феврале 2018 года, установлен целевой уровень дивидендных выплат за год в размере не менее 75% от минимального из двух показателей - либо размера чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетный год, либо размера свободного денежного потока (free cash flow) за отчетный год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ.

Чистая прибыль SFI по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 17,7 млрд руб., что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (5,9 млрд руб.). Его выручка за этот период составила 26,2 млрд рублей, более чем в 5 раз превысив аналогичный показатель 2023 года (5,1 млрд рублей).

Акционеры SFI не распределяли прибыль и не выплачивали дивиденды по результатам 2021 и 2022 годов, по итогам 2023 года были выплачены промежуточные, за девять месяцев, дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию и финальные 20,6 рубля на акцию - всего 60,02 рубля на акцию, что составило 98,7% от чистой прибыли компании по МСФО за год (6,79 млрд рублей).

Акционерный капитал SFI состоит из 50 237 005 обыкновенных акций после погашения в августе казначейских акций в размере 55% от уставного капитала.

Под контролем бизнесмена Саида Гуцериева находятся российские юрлица, которым принадлежит 70,84% акций компании, в свободном обращении 24,52% акций, которыми владеют более 30 тыс. физических и юридических лиц, 4,64% - казначейские акции.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео".