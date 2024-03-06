Производитель виски Jack Daniel's неожиданно сократил выручку в III финквартале

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, увеличил чистую прибыль в третьем квартале текущего финансового года почти в три раза, однако слабо сократил выручку, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов.

Чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 января, составила $285 млн, или $0,60 в расчете на акцию, по сравнению со $100 млн, или $0,21 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Операционная прибыль выросла более чем вдвое и составила $373 млн.

Выручка компании в минувшем финквартале сократилась на 1% - до $1,069 млрд.

Аналитики, опрошенные компанией FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $0,56 на акцию при выручке в $1,129 млрд.

Компания теперь ожидает, что по итогам текущего фингода выручка изменится незначительно (без учета валютных колебаний и продажи/покупки активов), а операционная прибыль вырастет на 0-2%.

Акции Brown-Forman падают на 4,9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании за последние 12 месяцев сократилась на 9,7%, до $28,7 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 25%.