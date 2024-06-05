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Индекс активности в сфере услуг США в мае вырос сильнее прогноза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. До апреля ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в мае поднялся до 54,1 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, индикатор занятости - до 47,1 пункта с 45,9 пункта, подындекс активности предприятий сферы услуг - до 61,2 пункта с 50,9 пункта.

Индикатор запасов бизнеса понизился до 52,1 пункта с 53,7 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

ISM США
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