Индекс активности в сфере услуг США в июне упал до минимума с мая 2020 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В США в июне 2024 года индекс деловой активности в сфере услуг упал до минимальных с мая 2020 года 48,8 пункта по сравнению с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 52,5 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services завершает месяц ниже этой отметки лишь третий раз за прошедшие 49 месяцев. Последний раз это случилось в апреле.

"Снижение общего индекса в июне - результат заметного спада деловой активности, второго с мая 2020 года сокращения новых заказов и дальнейшего снижения занятости", - сказал председатель комитета ISM по опросам в сфере услуг Стив Миллер.

Подындекс новых заказов в июне снизился до 47,3 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, индикатор занятости - до 46,1 пункта с 47,1 пункта, подындекс активности предприятий сферы услуг - до 49,6 пункта с 61,2 пункта, индикатор запасов бизнеса - до 42,9 пункта с 52,1 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.