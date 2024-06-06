АФК "Система" по-прежнему пытается продать люксембургский банк

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" по-прежнему пытается продать люксембургский East West United Bank в отсутствие альтернативных сценариев его существования из-за геополитических условий, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ основатель корпорации Владимир Евтушенков.

"Мы пытаемся что-то сделать, но достаточно сильное сопротивление (встречаем - ИФ). Надежда сохраняется", - сказал Евтушенков.

На вопрос, есть ли у корпорации альтернативные сценарии дальнейшего существования банка, он ответил: "Пожалуй, нет в сегодняшней текущей ситуации".

О том, что АФК в течение 2023 года планирует продать East-West United Bank, корпорация сообщила в апреле 2023 года. Решение о продаже актива, на 100% принадлежащего АФК, было принято в октябре 2022 года.

Банк учрежден в 1974 году, АФК вошла в капитал финансовой организации в 2001 году, с 2018 года корпорация является единственным владельцем банка. В ноябре 2023 года East West United Bank был включен в SDN list США.