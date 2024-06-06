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ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП еврозоны и инфляции на 2024 год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Европейский центробанк повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6% и понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%.

Прогноз инфляции на 2024 год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

Регулятор по-прежнему ожидает, что в 2026 году ВВП еврозоны увеличится на 1,6%, а инфляция составит 1,9%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания повысятся на 2,8% в 2024 году, на 2,2% в 2025 году и на 2% в 2026 году, прогнозирует ЕЦБ. В марте ожидалось повышение на 2,6%, 2,1% и 2% соответственно.

ЕЦБ еврозона
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