Лагард ожидает, что инфляция в еврозоне замедлится до целевых 2% в 2025 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне будет колебаться у текущих уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во втором полугодии 2025 года, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора.

При этом глава ЕЦБ отметила, что геополитическая напряженность является фактором, способным вызвать рост цен за счет увеличения стоимости топлива и перевозок. Кроме того, изменение климата может привести к ускорению инфляции за счет влияния на цены на продукты питания.

Регулятор снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам июньского заседания. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6%, понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%. Прогноз инфляции на текущий год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

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