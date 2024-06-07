Brent подорожала до $80,28 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в пятницу, рост продолжается третью сессию кряду.

К 14:29 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,51%), до $80,28 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,61%), до $76,01 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2%, однако обе марки завершают неделю в минусе из-за решения ОПЕК+ постепенно начать отмену дополнительных ограничений на добычу в октябре этого года.

ОПЕК+ в минувшие выходные продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным, а накануне генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

"Члены ОПЕК+ накануне начали дипломатическое наступление, демонстрируя единство, - отметил аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Вмешательство оказалось довольно своевременным и успешным".