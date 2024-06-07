Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Brent подорожала до $80,28 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в пятницу, рост продолжается третью сессию кряду.

К 14:29 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,51%), до $80,28 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,61%), до $76,01 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2%, однако обе марки завершают неделю в минусе из-за решения ОПЕК+ постепенно начать отмену дополнительных ограничений на добычу в октябре этого года.

ОПЕК+ в минувшие выходные продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным, а накануне генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

"Члены ОПЕК+ накануне начали дипломатическое наступление, демонстрируя единство, - отметил аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Вмешательство оказалось довольно своевременным и успешным".

Brent WTI Абдулазиз бен Сальман ОПЕК Хайсам аль-Гайс Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа

ПМЭФ-2024

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля
ПМЭФ-2024

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ о сохранении ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
ПМЭФ-2024

ФАС и ММК подписали мировое соглашение по "делу металлургов", НЛМК - еще нет

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });