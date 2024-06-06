Акции Robinhood обновили максимум с 2021 года на новости о покупке Bitstamp

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets сообщил о приобретении криптовалютной биржи Bitstamp за $200 млн. Это крупнейшая сделка в истории Robinhood.

"Покупка международной биржи существенно ускорит развитие бизнеса в сфере криптовалют во всем мире", - говорится в сообщении компании. Robinhood отметила, что Bitstamp имеет свыше 50 разрешений на работу в различных странах, в том числе в Европе и Азии.

На этой новости цена акций Robinhood поднималась до $22,95 за бумагу, обновив максимум с декабря 2021 года. К 17:56 по Москве ее котировки росли на 5,4%, до $22,73 за акцию.