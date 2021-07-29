Цена акций Robinhood в ходе дебютных торгов упала ниже уровня IPO

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения.

Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона - $38-42.

На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако в 20:15 МСК они торговались на уровне $37,14.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро превратилась в одного из крупнейших в США розничных брокеров. Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.

В первом квартале текущего года Robinhood получила выручку в размере $522,2 млн. Ее чистый убыток составил $6,26 на акцию.

На конец июня число действующих аккаунтов на платформе Robinhood составляло порядка 22,5 млн при общей сумме клиентских активов более $100 млрд.