"Аэрофлот" повысил прогноз пассажиропотока на 2024 год до 53 млн человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский телеканалу "России 24" на полях ПМЭФ.

Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек, напомнил он.

"По результатам первого квартала мы сделали дополнительную оценку - видим, что перевезем больше (...) В 2024 году мы стремимся к цели перевезти 53 млн пассажиров", - заявил Александровский.

В 2023 году группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") обеспечила перевозку 47,3 млн пассажиров.