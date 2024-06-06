"Аэрофлот" скорректирует стратегию группы "в сторону улучшения"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Стратегия группы "Аэрофлот", утвержденная в 2022 году на фоне неопределенности на авиарынке из-за введенных санкций, будет скорректирована "в сторону улучшения", сообщил на полях ПМЭФ телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Сергей Александровский.

"Есть несколько причин, по которым мы решили пересмотреть стратегию. Будем предлагать совету директоров ее пересмотреть. (...) Сейчас по темпам роста мы видим, что ее необходимо скорректировать - безусловно, в сторону улучшения. Плюс есть объективные предпосылки - это перенос поставок российской техники", - сказал он.

"Выпадающие объемы (пассажиропотока - ИФ) из-за переноса поставок российской техники мы смогли полностью компенсировать более эффективной эксплуатацией существующего парка", - пояснил глава "Аэрофлота".

Он также сказал, что "Аэрофлот" улучшил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год до 53 млн человек против ранее анонсированных более 50 млн.