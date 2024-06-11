Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае вырос на 22,3%

На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров (+17,2%), на международных - почти 1,1 млн (+43%).

Общий пассажирооборот увеличился на 27,1%, до 11,9 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот - на 22,7%, до 13,8 млрд пкм. Процент занятости кресел составил 86,4% (+3 п.п.).

Основные показатели группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в январе-мае 2023-2024 годов.

Показатель Май 2024 г. Май 2023 г. Изм. 5 мес. 2024 г. 5 мес. 2023 г. Изм. Пассажиропоток, тыс. чел. 4 565,0 3 732,6 22,3% 20 205,4 16 582,2 21,9% - международные линии 1 054,9 737,8 43,0% 4 929,2 3 320,8 48,4% - внутренние линии 3 510,1 2 994,8 17,2% 15 276,3 13 261,4 15,2% Пассажирооборот, млн пкм 11 907,9 9 365,5 27,1% 55 071,0 42 403,3 29,9% - международные линии 4 210,4 2 743,1 53,5% 21 800,6 13 714,8 59,0% - внутренние линии 7 697,5 6 622,5 16,2% 33 270,4 28 688,5 16,0% Предельный пассажирооборот, млн ккм 13 774,5 11 223,7 22,7% 62 492,7 49 456,6 26,4% - международные линии 5 173,9 3 569,4 45,0% 25 616,8 16 876,9 51,8% - внутренние линии 8 600,6 7 654,4 12,4% 36 876,0 32 579,7 13,2% Занятость кресел, % 86,4% 83,4% 3,0 п.п. 88,1% 85,7% 2,4 п.п. - международные линии 81,4% 76,9% 4,5 п.п. 85,1% 81,3% 3,8 п.п. - внутренние линии 89,5% 86,5% 3,0 п.п. 90,2% 88,1% 2,2 п.п. Перевезено грузов и почты, т 20 006,5 17 001,6 17,7% 95 304,1 81 380,2 17,1% - международные линии 6 670,8 4 333,7 53,9% 31 186,7 22 893,2 36,2% - внутренние линии 13 335,7 12 667,9 5,3% 64 117,4 58 487,0 9,6% Грузооборот, млн ткм 89,1 73,5 21,3% 422,1 354,1 19,2% - международные линии 34,1 20,5 66,5% 162,7 112,3 44,9% - внутренние линии 55,0 53,0 3,9% 259,3 241,8 7,3% Тоннокилометраж, млн ткм 1 160,8 916,4 26,7% 5 378,5 4 170,4 29,0% - международные линии 413,0 267,3 54,5% 2 124,8 1 346,6 57,8% - внутренние линии 747,8 649,0 15,2% 3 253,7 2 823,8 15,2% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 634,4 1 331,3 22,8% 7 451,3 5 860,7 27,1% - международные линии 632,9 446,5 41,8% 3 175,8 2 092,6 51,8% - внутренние линии 1 001,5 884,9 13,2% 4 275,5 3 768,0 13,5% Коммерческая загрузка, % 71,0% 68,8% 2,2 п.п. 72,2% 71,2% 1,0 п.п. - международные линии 65,3% 59,9% 5,4 п.п. 66,9% 64,4% 2,6 п.п. - внутренние линии 74,7% 73,3% 1,3 п.п. 76,1% 74,9% 1,2 п.п. Количество рейсов 30 022 25 508 17,7% 130 265 112 743 15,5% - международные линии 6 445 4 819 33,7% 28 057 22 015 27,4% - внутренние линии 23 577 20 689 14,0% 102 208 90 728 12,7% Налёт по парку, часов 85 606 71 612 19,5% 381 514 320 717 19,0%

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в мае чуть более 2,5 млн пассажиров (+25,9%), в том числе 1,79 млн перевезено на внутренних линиях (+26,8%), 715,8 тысячи - на международных (+23,9%). Пассажирооборот авиакомпании увеличился на 30,6%, до 7,3 млрд пкм.

Группа "Аэрофлот" по состоянию на начало года планировала перевезли в 2024 году более 50 млн человек. Ее гендиректор Сергей Александровский на ПМЭФ-2024 сообщил, что с учетом результатов I квартала план был увеличен до 53 млн человек. За 2023 год группа перевезла 47,3 млн пассажиров.

Как сказано на сайте "Аэрофлота", на конец апреля 2024 года парк группы насчитывал 349 самолетов, в том числе 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных среднемагистральных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".