Barclays сообщил о глобальном чистом оттоке средств из ESG-фондов в 2024 году в $40 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы отворачиваются от фондов акций, ориентированных на устойчивое развитие, из-за плохих результатов, скандалов и нападок со стороны республиканцев США, пишет Financial Times.

С начала текущего года чистый отток клиентских средств из фондов, которые при инвестициях руководствуются ESG-принципами (экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), составил $40 млрд, по расчетам британского банка Barclays. Отрицательный показатель был зафиксирован впервые.

В том числе в апреле отток составил рекордные $14 млрд, причем эта негативная тенденция затронула все основные регионы мира.

Вывод средств знаменует собой существенный разворот в секторе ESG-фондов, в который в последние годы устремились инвесторы, привлеченные утверждением, что такие фонды могут помочь изменить мир к лучшему, а также заработать столько же или даже больше, чем традиционные.

Соучредитель AlphaValue Пьер-Ив Готье сравнил сектор с технологическим пузырем, лопнувшим в 2000 году. "ESG был своего рода доткомовским хайпом 20 лет спустя, но теперь это прошло", - считает он.

Многие ESG-фонды пострадали из-за плохих результатов в сфере "чистой энергии", а также из-за того, что они упустили существенную прибыль, отказавшись от инвестиций в компании, которые работают с ископаемыми видами топлива, отмечается в статье.

Кроме того, доверие к ESG-фондам подорвали скандалы такие, как выплата американскому регулятору $19 млн германской управляющей компанией DWS в рамках расследования дела о "зеленом" пиаре.

Американские инвесторы вывели $4,4 млрд из фондов акций ESG в апреле, по данным EPFR.

Активы в крупнейшем в США ESG-фонде компании BlackRock сократились вдвое - с $25 млрд на пике в конце 2021 года до $12,8 млрд в мае.

По расчетам JPMorgan, за последние 12 месяцев доходность инвестиций ESG-фондов составила 11% по сравнению с 21% у традиционных фондов акций.