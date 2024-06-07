Рубль не изменился к доллару и евро на решении ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России четвертый раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком.

Однако однозначного мнения, какое решение примет регулятор, на рынке не было. Большинство аналитиков считало, что базовым вариантом на заседании совета будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Одновременно эксперты отмечали увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

К 13:32 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 88,83 руб., что на 3 копейки выше уровня на 13:29. Евро повысился до 98,2925 руб. (+6 копеек к уровню до объявления решения Банка России).

"Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле - мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля, 22 марта и 26 апреля текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.