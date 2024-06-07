ЦБ допустил, что планируемые налоговые изменения и рост расходов нейтральны для инфляции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Предлагаемая правительством РФ комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов бюджета, вероятнее всего, нейтральна для инфляции, полагает Банк России.

"Планируемые изменения в налоговой политике означают, что рост бюджетных расходов в ближайшие годы будет покрыт за счет увеличения доходов консолидированного бюджета. Эти решения соответствуют срокам нормализации бюджетной политики с 2025 года, которые были утверждены ранее", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение о сохранении ставки на уровне 16%.