ЦБ не ждет последствий для устойчивости банков из-за повышения налога на прибыль

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% приведет к изъятию из банковской системы около 200 млрд рублей, это не повлияет на ее устойчивость, но возможно сокращение потенциала роста кредитования, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набуиллина.

"Мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки. На наш взгляд, по этому налогу уйдет около 200 млрд рублей. Это никак не повлияет на финансовую устойчивость банков, у них есть запасы капитала", - сказала она.

По словам Набиуллиной, у банков достаточно большой запас капитала, но он не равномерен. "Какие-то банки могут не почувствовать это, а для каких-то банков это (увлечение налога на прибыль - ИФ) может сократить потенциал увеличения кредитования", - отметила Набиуллина.

"Речь идет не о сокращении потенциала кредитования, речь идет о том, что потенциал роста кредитования будет расти чуть меньше в условиях, когда налог на прибыль выше", - уточнил Алексей Заботкин, зампред ЦБ.