Новак допустил повышение прогноза о росте ВВП в 2024 году до 2,8-3%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Прогноз правительства по росту российского ВВП РФ в 2024 году на уровне 2,8% сохраняется, может быть даже чуть выше в интервале 2,8-3%, заявил телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

Он также отметил, что сохранение ЦБ ставки на уровне 16% отражает реальную ситуацию в экономике.

"Хотя весь этот ажиотаж вокруг ставки... Мне кажется, что 16%, что 17% - в целом не сильно отличаются, и та, и другая ставка достаточно заградительные для кредитования. И мы видим по структуре инвестиций в основной капитал, что увеличивается доля собственных средств компаний за счет прибыли, а в меньшей степени за счет кредитования. Конечно, эта структура будет пока сохраняться - это охлаждающие такие способы со стороны ЦБ", - сказал Новак.

"Что касается экономики, она развивается на сегодняшний день достаточно быстрыми темпами. По оценке Минэкономразвития, рост за 4 месяца составил 5,1% к прошлому году. Мы целевой уровень, который определен в прогнозе - 2,8% роста в 2024 году экономики сохраняем, хотя есть некоторые оценки, что может быть чуть выше, посмотрим, как во втором полугодии будет развиваться экономика", - отметил он.

"В целом по году, я повторяю, мы ожидаем выход где-то на 2,8-3% роста экономики", - добавил вице-премьер.