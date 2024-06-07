Банк России допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционые риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели", - сказала она.

ЦБ 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ожидания рынка по поводу решения ЦБ были смешанными. Базовым вариантом большинство аналитиков как раз считало сохранение ставки. При этом эксперты отмечали увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.