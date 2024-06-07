Существенным повышением ставки Набиуллина назвала увеличение более чем на 1 п.п.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Существенным повышением ключевой ставки Банка России является ее увеличение шагом более чем в 1 процентный пункт, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что значит существенное? Это повышение ставки, включая больше 1 процентного пункта", - сказала она.

Ранее на этом брифинге она сказала, что ЦБ сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава ЦБ.

"Мы считаем, что вероятность альтернативного сценария, который потребует повышения ставки, эта вероятность повысилась. Если она будет реализована и мы попадем в альтернативный сценарий, то в июле, да, действительно мы будем повышать ставку", - подчеркнула Набиуллина.

"Если какие-то шоки непредвиденные реализуются, мы всегда можем собраться на внеплановое заседание, но даже альтернативный сценарий такого не предполагает", - отметила председатель Банка России.