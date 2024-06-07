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В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля
Фото: Liu Zhankun/China News Service via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Китае количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G составляло около 3,75 млн к концу апреля, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации страны.

Таким образом, на каждые 10 тысяч человек приходилось около 26 станций.

На КНР приходится более 42% мировых заявок на патенты в области стандартов 5G, заявил главный инженер министерства Чжао Чжиго на форуме по мобильной связи. По его словам, технология 5G широко используется в таких ключевых отраслях, как горнодобывающая промышленность, электроэнергетика и здравоохранение.

Коммерциализация 5G непосредственно стимулировала рост экономики страны примерно на 5,6 трлн юаней ($787,5 млрд) за последние пять лет, заявил также Чжао Чжиго. Кроме того, связь 5G косвенно способствовала увеличению производства на 14 трлн юаней, что свидетельствует о большом вкладе новой технологии в развитие страны.

Китай Чжао Чжиго Минпром
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