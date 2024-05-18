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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех регионах РФ до 2030 года

Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех регионах РФ до 2030 года
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся в РФ до 2030 года, это предусмотрено проектом национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко.

"До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения", - сказал Угнивенко в субботу на выставке-форуме "Россия".

Кроме того, замминистра сообщил, что планируется создание единой сети интернета вещей (IoT), который позволит в целом управлять удаленными датчиками и обеспечивать сбор данных дистанционно без участия человека, собирать "большие данные" в единую инфраструктуру, обрабатывать, получать новые данные, что позволит лучше прогнозировать и обеспечивать безопасность инфраструктуры.

5G Минцифры Дмитрий Угнивенко
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