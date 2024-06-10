Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

У ВТБ исторически маленький номинал акций - 1 копейка, уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 году на годовом собрании акционеров. Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность повышения номинала акций. Однако проведению обратного сплита в прошлые годы мешали санкции, листинг на Лондонской бирже и проведение допэмиссий.

После консолидации акций у ВТБ будет 5 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей. Датой конвертации станет восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

"Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями номинал в 1 копейку до 50 рублей, то есть в 5000 раз. Это неизбежно повлечет появление дробных акций, и обычно дробные акции отталкивают эмитентов от действий подобного рода. Мы хотим одновременно с проведением сплита предложить на какую-то структуру группы оферту по выкупу дробных акций у наших миноритариев (потому что дробными акциями невозможно торговать) по рыночной цене, без всякого обмана", - говорил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отмечал, что выкупленные дробные акции будут консолидированы и проданы в рынок "в неискажающем объеме" с тем таймингом, который не повлияет на котировки.