Владельцами "дробей" после обратного сплита станут около 5% акционеров ВТБ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Количество миноритариев, у которых в результате обратного сплита ВТБ появятся дробные акции, составляет около 5% от общего числа акционеров, заявил "Интерфаксу" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Акционеры ВТБ на годовом собрании 7 июня приняли решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей.

У ВТБ исторически маленький номинал акций - 1 копейка, уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 году на годовом собрании акционеров. Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность повышения номинала акций. Однако проведению обратного сплита в прошлые годы мешали санкции, листинг на Лондонской бирже и проведение допэмиссий.

После консолидации акций у ВТБ будет 5 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей. Датой конвертации станет восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Сейчас ВТБ обсуждает вопрос о выкупе дробных акций у миноритариев. Как рассказал Пьянов, количество акционеров, у которых появятся дробные акции, незначительно - около 5% от общего числа акционеров ВТБ.

"Дробные акции имеют тот же набор прав и дают те же возможности своим владельцам, что и целые. Единственная их особенность - реализация исключительно на внебиржевом рынке. При этом цена вопроса настолько незначительна, что стоимость от продажи дроби может оказаться ниже комиссии за проведение сделки. Поэтому сейчас мы вырабатываем комфортное решение для тех акционеров, кто по каким-то причинам захочет продать дробную часть своего пакета", - рассказал Пьянов.

Ранее топ-менеджер заявлял, что выкупленные дробные акции будут консолидированы и проданы в рынок "в неискажающем объеме" с тем таймингом, который не повлияет на котировки.