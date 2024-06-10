Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская экономика перегрета, сейчас находится на пике этого, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Я думаю, что пик перегрева экономики - верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся, но по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса, это пока вопрос внимательного нашего изучения", - сказал он журналистам.

"Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров - прошли мы этот пик или нет. Судя по инфляции, мы его прошли. Если вы помните, то осенью текущие темпы роста цен, скорость, с которой меняются цены, она была двузначной. После того, как мы подняли ставку до 16%, рост цен резко замедлился. Последние месяцы цены росли в среднем 6-7% в пересчете на год. Инфляция замедлилась, но она пока не возвращается к цели", - отметил Тремасов.

Банк России сейчас видит наибольшие признаки перегрева в сегменте потребительского спроса. Это связано во многом с высоким ростом доходов, отметил глава департамента ЦБ. "Такими темпами, как растут сейчас зарплаты, доходы населения, мы не росли больше 15 лет", - подчеркнул он.

Рост доходов происходит на фоне "беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов", заявил Тремасов. Именно эту проблему компании ставят на первое место с точки зрения перспектив развития бизнеса, а не сложности с привлечением финансирования из-за высоких ставок, пояснил он.

"Если сейчас, когда экономика перегрета, спрос перегрет, мы попытаемся стимулировать перестройку бизнеса путем снижения ставок, поверьте, все уйдет в рост цен", - отметил он.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает рост ВВП в 2024 году в диапазоне 2,5-3,5%. ЦБ будет уточнять среднесрочный прогноз по итогам опорного заседания совета директоров 26 июля.

"Если мы будем видеть, что ситуация в экономике, ситуация с инфляцией отклоняется от наших прогнозов, то мы можем принять решение по повышению ключевой ставки", - заявил Тремасов.

"Сейчас инфляция отклонилась от цели, и наша задача - вернуть инфляцию к цели", - подчеркнул он.

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ставка в июле может быть повышена "существенно" (шагом более чем в 1 процентный пункт).