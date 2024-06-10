Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Экспозиции музея Банка России в Москве Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в третьем квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, Банк России будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов (б.п.), сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"По нашим оценкам, именно в следующем квартале мы достигнем максимальной жесткости денежно-кредитных условий", - сказал Тремасов. Он напомнил, что денежно-кредитная политика (ДКП) влияет на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов.

ЦБ ожидает замедления роста совокупного спроса и роста цен в III квартале. "Мы рассчитываем, что этот процесс, эти явления станут более очевидными в следующем квартале. Если этого не произойдет, если мы увидим, что спрос по-прежнему высокий, спрос продолжает разогреваться и превышает возможности экономики, мы будем готовы повысить ставку. Причем мы готовы это сделать уже на июльском заседании, и повышение это может быть больше, чем 100 базисных пунктов", - заявил глава департамента ЦБ.

7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом в ЦБ допустили, что ставка может быть повышена на ближайшем заседании. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ставка в июле может быть повышена "существенно" (шагом более чем в 1 процентный пункт).

ЦБ в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п., рассказала она.

"Действительно, был один из таких очень горячих раундов, и дискуссия была бурная внутри руководства ЦБ", - заявил Тремасов.