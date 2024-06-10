Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими
Экспозиции музея Банка России в Москве
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в третьем квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, Банк России будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов (б.п.), сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"По нашим оценкам, именно в следующем квартале мы достигнем максимальной жесткости денежно-кредитных условий", - сказал Тремасов. Он напомнил, что денежно-кредитная политика (ДКП) влияет на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов.

ЦБ ожидает замедления роста совокупного спроса и роста цен в III квартале. "Мы рассчитываем, что этот процесс, эти явления станут более очевидными в следующем квартале. Если этого не произойдет, если мы увидим, что спрос по-прежнему высокий, спрос продолжает разогреваться и превышает возможности экономики, мы будем готовы повысить ставку. Причем мы готовы это сделать уже на июльском заседании, и повышение это может быть больше, чем 100 базисных пунктов", - заявил глава департамента ЦБ.

7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом в ЦБ допустили, что ставка может быть повышена на ближайшем заседании. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ставка в июле может быть повышена "существенно" (шагом более чем в 1 процентный пункт).

ЦБ в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п., рассказала она.

"Действительно, был один из таких очень горячих раундов, и дискуссия была бурная внутри руководства ЦБ", - заявил Тремасов.

Банк России Кирилл Тремасов Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Brent подорожала до $79,87 за баррель

Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });