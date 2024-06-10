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Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На акции Microsoft Corp., Nvidia Corp. и Apple Inc. приходится свыше 20% стоимости фондового индекса S&P 500, что зафиксировано впервые с начала ведения подобных расчетов в 2000 году, по данным Dow Jones Market Data.

Это означает, что акции всего трех компаний стоят больше, чем сотни других составляющих индекса вместе взятых, отмечает MarketWatch. И такая ситуация начинает беспокоить инвесторов.

"Сила Nvidia и других компаний с мегакапитализацией скрыла слабость во многих других областях рынка", - полагает основатель Fairlead Strategies Кэти Стоктон. По ее словам, индексы компаний малой и средней капитализации, а также индекс Dow Jones Industrial Average и версия S&P 500, где компании представлены в равных долях, - все демонстрируют признаки ухудшения.

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При этом концентрация в технологичном индексе Nasdaq-100 еще выше, чем в S&P 500. В нем на долю Microsoft, Nvidia и Apple приходится 41% стоимости впервые с ноября 2023 года.

В обоих случаях тот факт, что так мало акций внесли такой большой вклад в рост индексов, поддерживают скептиков "бычьего" тренда. Многие считают, что если ралли и прекратится, то это произойдет из-за того, что акции таких компаний, как Nvidia, которые обеспечили огромный процент роста S&P 500 с начала 2023 года, внезапно перестанут дорожать. Эти опасения вновь проявились после того, как в прошлую среду рыночная стоимость Nvidia превзошла отметку $3 трлн, что позволило компании обогнать Apple и стать второй по величине капитализации в США.

По расчетам Richard Bernstein Advisors, в этом году всего около 30% акций из S&P 500 показали темпы роста выше, чему самого индекса. Такие низкие показатели последний раз были в 1998-1999 гг., то есть примерно на пике "доткомовского пузыря".

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Инвесторам трудно утверждать, что текущая рыночная среда похожа на эпоху доткомов. Но рынок смотрит в будущее, и скептики задаются вопросом, как долго такие компании, как Nvidia, смогут поддерживать головокружительные темпы подъема.

В конце концов, полупроводниковые компании в прошлом показывали цикличность, так же как и представители других отраслей, заявил Ричард Бернштейн из RBA. Nvidia не сможет превосходить ожидания Уолл-стрит по росту прибыли бесконечно, поэтому он считает акции компании переоцененными.

Котировки акций Nvidia в ходе торгов в понедельник снижаются на 2%, Apple - на 0,8%, в то время как бумаги Microsoft прибавляют в цене 0,8%.

Рыночная стоимость Nvidia с начала текущего года взлетела в 2,4 раза (на 139%), Microsoft - на 13,5%, Apple - всего на 1,5%.

Apple Microsoft Nvidia SP 500
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