Капитализация Nvidia превысила $3 трлн, компания обошла Apple

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. вышел на второе место среди крупнейших компаний США, впервые обогнав Apple Inc.

Акции Nvidia подорожали на 5,2% на торгах 5 июня, что обеспечило компании капитализацию в $3,01 трлн.

Apple завершила сессию с рыночной стоимостью в $3 трлн.

Таким образом, Nvidia уступает по капитализации лишь Microsoft Corp. ($3,15 трлн).

В среду Nvidia впервые завершила торги с рыночной стоимостью выше $3 трлн. Компании понадобилось лишь 66 торговых сессий, чтобы увеличить капитализацию с $2 трлн до $3 трлн, что гораздо меньше, чем это было в случае Apple и Microsoft, по данным Dow Jones.

Так, Apple преодолела это расстояние за 719 торговых сессий, Microsoft - за 650 сессий.

Быстрый рост стоимости акций Nvidia обусловлен высоким спросом на ее процессоры среди разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта.