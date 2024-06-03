Nvidia представила новые ИИ-процессоры

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. на конференции в Computex в Тайбэе в воскресенье представила новые ИИ-процессоры Rubin, пишет Financial Times.

Начало поставок Rubin запланировано на 2026 год. Ожидается, что новые чипы будут более энергоэффективными, чем их предшественники. Другие детали не сообщаются.

В марте Nvidia представила ИИ-чипы Blackwell, которые сейчас находятся в производстве. Поставки версии Blackwell Ultra, как ожидается, начнутся в следующем году, пишет MarketWatch. В прошлом году были презентованы процессоры Hopper.

Глава Nvidia Дженсен Хуан заявил на конференции, что компания намерена разрабатывать новые ИИ-платформы ежегодно.

Nvidia также анонсировала в воскресенье новые центральные процессоры (CPU) Vera на архитектуре Arm, ориентированные на использование в центрах обработки данных (ЦОД) с ИИ-приложениями.

Кроме того, компания заключила сделки с Asus и MSI, которые выпустят персональные компьютеры (ПК) с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX для использования ИИ-функций, в том числе в контексте виртуальных помощников, редактирования видеороликов и программирования.