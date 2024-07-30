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"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" в I полугодии 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,25 млрд рублей против 1,9 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.

Полугодовая выручка увеличилась на 20,7%, составив 34,16 млрд рублей. Но и себестоимость продаж выросла на четверть, до 36,6 млрд рублей. В результате компания получила валовый убыток в 1,57 млрд рублей против валовой прибыли в 1,3 млрд рублей в первом полугодии 2023 года.

Кроме того, прочие доходы авиакомпании сократились в 8,8 раза (до 515 млн рублей), а прочие расходы - в 8,2 раза (до 372 млн рублей). Таким образом, в первом полугодии превышение прочих доходов над прочими расходами составило 143 млн рублей, тогда как за аналогичный период - 1,49 млрд рублей. Это также повлияло на получение чистого убытка против чистой прибыли.

Кредиторская задолженность компании выросла с 13,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 18 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская - с 21,4 млрд рублей до 29,9 млрд рублей.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России, она входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".

ЮТэйр АО "АК-инвест" Сургут Усть-Кут
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