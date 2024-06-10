Инвесткомпания Elliott призвала к изменениям в Southwest Airlines

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Investment Management призвала к масштабным изменениям в Southwest Airlines Co., став одним из ее крупнейших акционеров.

Elliott заявила, что владеет долей в авиакомпании стоимостью $1,9 млрд, подтвердив появившуюся ранее в The Wall Street Journal информацию.

Инвесткомпания направила обращение к акционерам Southwest Airlines, заявив о необходимости пересмотра ее стратегии. Она критически высказалась в отношении главного исполнительного директора авиакомпании Боба Джордана и председателя совета директоров Гэри Келли, заявив, что плохое руководство и нежелание топ-менеджеров менять стратегию привело к "глубоко разочаровывающим результатам для акционеров, сотрудников и клиентов компании".

Southwest Airlines заявила, что попытается лучше понять позицию Elliott, выразив при этом доверие руководству.

"Совет директоров уверен в способности CEO и менеджмента реализовать стратегию компании", - отмечается в ее сообщении.