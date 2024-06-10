Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Инвесткомпания Elliott призвала к изменениям в Southwest Airlines

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Investment Management призвала к масштабным изменениям в Southwest Airlines Co., став одним из ее крупнейших акционеров.

Elliott заявила, что владеет долей в авиакомпании стоимостью $1,9 млрд, подтвердив появившуюся ранее в The Wall Street Journal информацию.

Инвесткомпания направила обращение к акционерам Southwest Airlines, заявив о необходимости пересмотра ее стратегии. Она критически высказалась в отношении главного исполнительного директора авиакомпании Боба Джордана и председателя совета директоров Гэри Келли, заявив, что плохое руководство и нежелание топ-менеджеров менять стратегию привело к "глубоко разочаровывающим результатам для акционеров, сотрудников и клиентов компании".

Southwest Airlines заявила, что попытается лучше понять позицию Elliott, выразив при этом доверие руководству.

"Совет директоров уверен в способности CEO и менеджмента реализовать стратегию компании", - отмечается в ее сообщении.

Southwest Airlines Elliott Гэри Келли Боб Джордан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцами "дробей" после обратного сплита станут около 5% акционеров ВТБ

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Европейские рынки акций упали после выборов в Европарламент

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи
ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });