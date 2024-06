Elliott консолидировала долю в Southwest Airlines на $2 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Investment Management Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) сформировала долю в Southwest Airlines Co. на $2 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, Elliott стала одним из крупнейших акционеров авиакомпании.

Инвестор также планирует обсудить с руководством Southwest потенциальные изменения, которые должны поддержать котировки ее акций.

За последние три года Southwest потеряла более половины рыночной стоимости.