"РТК-ЦОД" преобразуется в АО в преддверии IPO

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Участники ООО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком" ) на внеочередном собрании 7 июня приняли решение о преобразовании компании в акционерное общество (АО), говорится в ее сообщении на Федресурсе.

Также принято решение о реорганизации ЦХД путем присоединения ООО "ДатаЛайн" и ООО "КлаудЛайт".

"РТК-ЦОД" продолжает плановую организационную оптимизацию структуры. Присоединение двух юрлиц - ещё один шаг на этом пути. Преобразование в организационно-правовую форму АО - подготовка к IPO, о котором уже сообщало руководство РТК", - прокомментировали "Интерфаксу" решение компании в пресс-службе "Ростелекома".

ЦХД, как планируется, осенью проведет IPO на Московской бирже. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус"

При этом "Ростелеком" не намерен сокращать свою долю в этой компании ниже контрольной.

По данным ЕГРЮЛ, "Ростелеком" владеет 55,2% в ЦХД, 44,8% принадлежит ООО "Инвестиции в облачные технологии". Ранее последней компанией владел ВТБ, весной 2021 года он снизил долю в этом ООО до 69,4%.

Выручка сегмента "ЦОД и облачные услуги" "Ростелекома" в I квартале выросла на 11% - до 13,6 млрд рублей. Показатель OIBDA этого сегмента увеличился на 36% - до 6,9 млрд рублей.

В I квартале было введено 1 тыс. стойко-мест в дата-центрах, их общее количество увеличилось до 22 тыс. В ближайшие месяцы емкость ЦОДов планируется увеличить примерно на 20%. В ближайшие 2-3 месяца "Ростелеком" планирует представить планы по масштабированию емкости ЦОДов и облачного бизнеса, говорил CFO оператора Сергей Анохин.