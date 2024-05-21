"Ростелеком" смотрит на осеннее окно для IPO "РТК-ЦОД"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует проведение IPO своей дочерней компании "РТК-ЦОД" осенью, ожидает ясности от Банка России относительно установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам, сообщил журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2024 президент компании Михаил Осеевский.

"В осеннее (окно - ИФ). Сейчас же Центральный банк выступил с инициативой, что все-таки нужно определить какой-то минимальный приемлемый объем free float. Поэтому сейчас посмотрим, будут ли какие-то регуляции", - сказал глава "Ростелекома".

Отвечая на вопрос о предполагаемом объеме размещения, Осеевский высказал мнение, что он может составить менее 10% акций - "плюс-минус". Размещение пройдет на "Московской бирже".

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 15 мая заявила, что Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам. "Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшим у компаний, которые делают первые шаги, но он остается таким и у тех, кто давно на рынке. Если при этом незначительна капитализация, при незначительном free float очень легко двигать рынок", - отмечала она.

О том, что "Ростелеком" планирует вывести на IPO свой облачный бизнес - "РТК-ЦОД" - 16 мая сообщил CFO оператора Сергей Анохин. Ранее Осеевский говорил, что в ходе IPO "дочки" оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".

Выручка сегмента "ЦОД и облачные услуги" "Ростелекома" в I квартале выросла на 11% - до 13,6 млрд рублей. Показатель OIBDA этого сегмента увеличился на 36% - до 6,9 млрд рублей.

По словам Анохина, в этом сегменте бизнеса есть сезонность, в последующих кварталах ожидается ускорение темпов роста.

В I квартале ввели 1 тысячу стойко-мест в дата центрах, их общее количество увеличилось до 22 тысяч. В ближайшие месяцы емкость ЦОДов планируется увеличить примерно на 20%. В ближайшие 2-3 месяца "Ростелеком" планирует представить планы по масштабированию емкости ЦОДов и облачного бизнеса, говорил Анохин.