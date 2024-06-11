Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (Brent торгуется выше $81,5 за баррель, но дешевеют металлы), активность покупателей в течение сессии может оказаться невысокой в преддверии выходного в День России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%; лидируют в откате бумаги ПАО "Полюс", выросли акции Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3173,1 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1127,77 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар стоит 88,58 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,8% "префы"), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,8%), "Аэрофлота" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Сбербанк в мае получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 118,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности банка. В январе-мае Сбербанк получил 628,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 589 млрд руб. годом ранее.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", слабая динамика в сегменте ОФЗ оказывает давление на рынок акций РФ. Таким образом, устойчивое восстановление фондовых индексов будет возможным после того, как стабилизируется ситуация в сегменте суверенного долга. До этого времени волатильность на рынке акций может оставаться повышенной. В понедельник индекс RVI, отражающий уровень волатильности на российском фондовом рынке, повысился до 24,05 пункта, по сравнению с достигнутым на прошлой неделе максимумом на уровне 28,44 пункта.

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-мае текущего года могла способствовать укреплению рубля. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 года составил 14289 млрд руб. (нефтегазовые доходы составили 4951 млрд руб., ненефтегазовые доходы - 9338 млрд руб.) - бюджетный баланс вновь стал положительным, на уровне 501 млрд руб.

Кроме того, поддержку рублю оказывает жесткая позиция ЦБ РФ. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил в понедельник, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в III квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, а Банк России будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, финансовые рынки осторожно оценивают последствия успеха правых партий на выборах в Европейском Союзе. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается настроить левые и центристские партии против правых, но пока без особого успеха, что добавляет неопределенности на рынках.

Российский рынок акций опасается возможного повышения ставки ЦБ РФ на июльском заседании, что вызывает неопределенность и нервозность. Индекс МосБиржи накануне откатился ниже 3200 пунктов, несмотря на рост нефтяных цен. Акции "Газпрома" обновили 7-летний минимум. Оптимистичные ожидания соглашения по "Силе Сибири 2" не оправдались, но концерн заключил ряд контрактов со странами Средней Азии, отмечает эксперт.

Ситуация в экономике США

В США накануне фондовые индексы выросли на 0,2-0,4%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,4%) обновили рекордные максимумы.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia упал на 1,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в мае снизился до минимальных за полгода минус 3 пунктов с пересмотренных вверх плюс 2 пунктов месяцем ранее. Индикатор принял отрицательное значение впервые с ноября прошлого года.

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи в апреле составил около $290 млн по сравнению с профицитом на уровне $6,93 млрд в марте, сообщил Банк Кореи. Положительное сальдо фиксировалось 11 месяцев подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после ралли накануне, когда Brent локально превышала $82 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $81,57 за баррель (-0,05% и +2,5% накануне), июльская цена WTI - $77,72 за баррель (-0,03% и +2,9% в понедельник).

Brent накануне подорожала максимально с 13 марта, WTI - с 8 февраля. Обе марки обновили пики с 30 мая.

Американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.