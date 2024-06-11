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Сбербанк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-мае 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7% - до 628,4 млрд рублей по сравнению с 589 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

В мае банк получил 133,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года (118,1 млрд рублей).

Рентабельность капитала за пять месяцев текущего года составила 22,5%, в мае - 22,9%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-май 2024 года выросли на 10,5% - до 252,6 млрд рублей. Этот показатель в мае снизился на 45,9% - до 20,5 млрд рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за пять месяцев составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза.

Чистый процентный доход за январь-май 2024 года вырос на 17,6% - до 1,037 трлн рублей, чистый комиссионный доход - на 9,7%, до 289,8 млрд рублей.

Операционные расходы за пять месяцев текущего года выросли на 22,2% - до 370,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 26,6%.

Базовый и основной капитал снизились за май на 0,1% и составили 5,7 трлн рублей и 5,9 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка не изменился и составил 6,6 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,4 процентного пункта (п.п.) и составили 11,3% и 11,6% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала снизился на 0,5 п.п. - до 12,9%.

Сбербанк
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