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Polymetal будет искать активы в Средней Азии и на Ближнем Востоке

Компания хочет удвоить производство и выйти на 1 млн унций в год

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Polymetal (теперь будет называться Solidcore Resources) хочет удвоить производство и выйти на 1 млн унций, говорится в презентации компании.

Производство действующих активов будет более-менее стабильно в ближайшие годы, по прогнозу, но компания рассматривает M&A. Смотрит на активы, которые можно ввести в эксплуатацию на горизонте 2-3 лет и которые могут добавить к EBITDA как минимум $100 млн - в случае greenfield и $50 млн - brownfield.

Компания рассматривает активы, прежде всего, в Казахстане, где уже работает, и Таджикистане, а также в Узбекистане, Азербайджане, Омане и Саудовской Аравии.

Polymetal Казахстан Таджикистан Узбекистан Оман Solidcore Resources
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