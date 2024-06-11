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Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Polymetal, который сменит название на Solidcore Resources не планирует платить дивиденды в ближайшие годы, до конца строительства Иртышского ГМК - автоклавного комплекса в Казахстане, говорится в презентации компании.

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Capex проекта оценивается в $800 млн при мощности 250-300 тысяч тонн концентрата в год с выпуском около 15 тонн золота. Завершение строительства и начало ввода в эксплуатацию прогнозируется во втором полугодии 2027 года.

Пик capex компании придется на 2026 год: $300 млн, из которых $233 млн на автоклав. План на 2025 год - $256 млн, из которых $155 млн на автоклав.

Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год на уровне 475 тысяч унций с ростом до 510-520 тысяч унций в 2027-2029 годах.

Polymetal Казахстан Solidcore Resources
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