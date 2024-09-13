Полугодовая EBITDA бывшего Polymetal оказалась ниже прогнозов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) по итогам I полугодия 2024 года получил EBITDA в размере $346 млн (+73% г/г), сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне $349-355 млн.

Выручка в январе-июне составила $704 млн, что на 79% выше уровня годом ранее. Прогноз аналитиков составлял $701-704 млн.

Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 3 процентных пункта, до 49% (51% в I полугодии 2023 года).

Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности за исключением выбывших российских активов составил $240 млн ($101 млн в I полугодии 2023 года). Аналитики прогнозировали FCF в диапазоне $245-247 млн.

Компания повысила прогноз по капитальным затратам в 2024 году приблизительно на $60 млн по сравнению с озвученным ранее ориентиром на уровне $225 млн из-за авансовых платежей по проектам зеленой энергетики (солнечная и газопоршневая электространции на Варваринском).

В первом полугодии капзатраты на предприятиях, продолжающих деятельность, составили $107 млн, увеличившись на 25% по сравнению с $85 млн годом ранее, и в основном связаны с реализацией проекта по строительству Иртышского ГМК.

Solidcore подтвердил объявленный ранее инвестиционный план на период с 2025 по 2029 год, превышающий $1 млрд.