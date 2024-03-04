Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Сменился гендиректор Амурского газохимического комплекса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Амурский газохимический комплекс" (АГХК, проект "СИБУРа" и китайской Sinopec) с 1 марта возглавил Сергей Сергеев. Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.

На посту генерального директора он сменил Алексея Верещагина, возглавлявшего АГХК с июля 2020 года.

Сергеев родился в 1972 году. Он закончил Омский государственный технический университет по специальности инженер-механик, "машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов". Прошел повышение квалификации в области "управление инвестпроектами".

Пресс-служба АГХК отмечает, что Сергеев имеет многолетний опыт управления техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, эксплуатацией нефтехимических производств, а также организации и управления предпусконаладочными и пусконаладочными работами на крупнейших проектах "СИБУРа" и нефтегазохимической отрасли. В частности, речь идет о пуске и эксплуатации цеха дегидрирования изобутана БК-2 на "Тобольском нефтехимическом комбинате", вводе в промышленную эксплуатацию "Тобольск-Полимера", координации предпусконаладочных и пусконаладочных работ на "РусВиниле" (Кстово) и "ЗапСибНефтехиме" (Тобольск).

"С 2020 года Сергей Сергеев руководил пусконаладочными работами, а в 2022 году возглавил проект строительства Амурского ГПЗ (заказчик - компания "Газпром"). Под его управлением была обеспечена готовность для успешного ввода в эксплуатацию трех технологических линий, установок по производству гелия, установки очистки и газофракционирования ШФЛУ", - подчеркивается в сообщении АГХК.

Как сообщалось, мощности Амурского ГХК как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров составят 2,7 млн т в год - 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Проект столкнулся с отказом европейских партнеров от поставок оборудования, график его реализации был сдвинут вправо. Член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович сообщал, что механическая готовность Амурского ГХК ожидается в 2026 году (сдвиг по сравнению с предыдущим графиком строительства на два года - ИФ), а начало производства на нем ожидается в 2027 году.

Sinopec СИБУР Амурский ГХК Сергей Сергеев Алексей Верещагин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна превысил $65 тысяч

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в феврале выросли на 19% в годовом выражении

Сиквел "Дюны" заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд

"Роснано" просит суд признать переоценку внешнего финансирования в 2016-17 годах

"Роснано" просит суд признать переоценку внешнего финансирования в 2016-17 годах

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

РФ снизит добычу нефти и ее поставки на экспорт во II кв. на 471 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ продлят добровольное снижение добычи нефти до конца июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });